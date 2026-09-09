Уфимец взял телефон девушки, чтобы проверить переписки, и украл у нее 770 тысяч рублей. Все деньги он потратил на ремонт машины

Житель Уфы потратил чужие кредитные деньги на ремонт автомобиля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 37-летнего мужчину будут судить за кражу около 770 тысяч рублей с кредитного счета знакомой. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

По версии следствия, в феврале 2026 года мужчина взял мобильный телефон своей сожительницы, чтобы проверить переписки. Через банковское приложение он получил доступ к ее кредитному счету и перевел оттуда около 770 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на ремонт своего автомобиля.

Уголовное дело возбуждено по статье о краже с банковского счета в крупном размере. Обвиняемый признал вину и полностью возместил причиненный ущерб.

Дело направили в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения.

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