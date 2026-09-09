В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью

В Нуримановском районе многодетная семья спаслась благодаря пожарному извещателю.

Ночью 9 сентября в селе Старокулево Нуримановского района произошел пожар в частном доме, где живет многодетная семья. В момент возгорания все домочадцы спали и не заметили опасность.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, семью разбудил автономный дымовой пожарный извещатель, установленный в доме. Услышав сигнал устройства, родители проснулись и вывели из дома всех детей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России ликвидировали пожар.

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