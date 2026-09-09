В Башкирии за год выявили 26 случаев описторхоза

Жители Башкирии стали чаще болеть описторхозом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Башкирии зарегистрировали 26 случаев описторхоза - это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Заболевание выявили в 11 муниципалитетах, показатель заболеваемости составил 0,64 случая на 100 тысяч человек против 0,27 в 2024 году.

Больше всего случаев зафиксировали в Уфе - шесть, Давлекановском районе - пять и Чишминском районе - четыре. По два случая зарегистрировали в Иглинском, Дюртюлинском и Ишимбайском районах. Еще по одному заболевшему было в Баймакском, Мелеузовском, Учалинском и Хайбуллинском районах. Среди заболевших оказался один ребенок.

Почти половина случаев - 12 из 26 - связана с поездками в регионы, где описторхоз распространен, либо с употреблением рыбы, привезенной оттуда. В девяти случаях источником заражения стал ХМАО, еще по одному случаю связали с Владивостоком, ЯНАО и Норильском. Еще три человека заразились после употребления рыбы, купленной на рынках или у частных продавцов.

В 11 случаях жители связали заражение с рыбой семейства карповых, которую самостоятельно выловили в водоемах Башкирии. Шесть таких случаев пришлись на рыбу из реки Дема в окрестностях Чишминского района, еще три - на водоемы Давлекановского района, передает UfaTime.ru.

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