В Башкирии объявили «Беспилотную опасность»

Аэропорт Уфы работает с ограничениями из-за угрозы беспилотников. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 9 сентября в Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

На фоне угрозы в аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Жителей республики призвали сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.

При объявлении «Беспилотной опасности» находящимся на улице лучше как можно скорее зайти в ближайшее здание или другое укрытие. Не стоит оставаться рядом с окнами, на открытых площадках, возле промышленных и других потенциально опасных объектов. В помещении рекомендуется отойти от окон и перейти в более защищенную часть здания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.