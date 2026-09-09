«Каждая минута на счету»: в Башкирии восемь дней не могу отыскать пропавшего нуждающегося в медпомощи мужчину

Фото: «АРТУС»

В Башкирии уже восемь дней разыскивают 61-летнего Владимира Павлова. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «АРТУС».

1 сентября мужчина вышел с работы в селе Маячный направился в Кумертау. С тех пор его местонахождение неизвестно. Известно, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

– Вышел с работы – и словно растворился в воздухе. Домой он так и не вернулся. Сейчас каждая минута на счету. Наши волонтеры прошли десятки километров, опросили сотни людей, проверили все возможные маршруты – но пока ни одной зацепки. Сердце сжимается от мысли, что он где то совсем рядом, а мы не можем его найти, – заявили в отряде «АРТУС».

Приметы пропавшего: рост – около 170 см, среднее телосложение, короткие седые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения был одет в синюю куртку, черную форму охранника и черную кепку. При себе имел черный рюкзак.

– Любую информацию сообщайте по телефонам 8 (937) 490-51-00 или 112. Если вы видели этого человека, вспомните хоть что то – даже самую мелкую деталь: в какой стороне он шел, с кем был, как себя вел, – пожалуйста, сообщите! Любая информация может стать той самой ниточкой, которая приведет нас к нему, – отметили волонтеры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.