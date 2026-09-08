Доходы сократились на 3,5%: дефицит бюджета Уфы достиг 2,9 миллиарда рублей

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За январь-август текущего года казна Уфы получила 26,3 млрд рублей, а израсходовалась на 29,17 млрд. Дефицит бюджета составил 2,87 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Ъ-Уфа».

Поступления в казну сократились на 3,5% к уровню прошлого года. Собственные доходы просели заметнее – на 18,4%, до 13,34 млрд рублей. Главным источником пополнения бюджета остается налог на доходы физических лиц: он принес 7,02 млрд рублей, показав рост на 11,5%. Налог на совокупный доход добавил более 2,6 млрд рублей, причем 93,6% этой суммы – поступления по упрощенной системе налогообложения.

Частично компенсировать выпадающие доходы удалось за счет федеральных и региональных трансфертов: безвозмездные поступления выросли на 18,9% и составили 12,96 млрд рублей. Доходная часть бюджета выполнена на 58,3% от годового плана, расходная – на 62,4%. Затраты за год увеличились на 11,5%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.