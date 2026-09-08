Требование Хабирова исполнено: директора и завуча башкирской гимназии уволили из-за поножовщины между детьми

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В Башкирии директор и заместитель директора по воспитательной работе гимназии в Кушнаренково лишились должностей после того, как в школе произошла поножовщина. Об этом со ссылкой на слова министр просвещения республики Ильдара Мавлетбердина сообщает информационное агентство «Башинформ».

Инцидент случился 2 сентября: 14-летний ученик принес нож и напал на одноклассника. 15-летний пострадавший с множественными ранениями госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Нападавшего суд отправил под домашний арест.

На оперативном совещании в правительстве республики глава региона Радий Хабиров обвинил руководство гимназии в сокрытии информации о конфликте между детьми. По его словам, проверка установила, что между учениками существовало затяжное противостояние, однако директор и завуч отрицали наличие какого-либо конфликта. Хабиров потребовал уволить обоих и назвал произошедшее вопиющим случаем укрывательства.

Глава Кушнаренковского района Марат Латыпов получил «крайнее предупреждение». Всем чиновникам и сотрудникам, причастным к работе с детьми в гимназии, объявили выговоры.

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