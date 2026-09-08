«Любящий сын, муж и отец»: в Башкирии похоронили ветерана МЧС

Фото: МЧС Башкирии

В селе Иглино (Иглинский район Башкирии) простились с сотрудником главного управления МЧС Башкирии Алексеем Елистратовым, погибшим 28 августа в ходе специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

Алексей Юрьевич служил командиром отделения 79-й пожарно-спасательной части и имел звание сержанта вооруженных сил. Указом главы Башкирии его посмертно наградили Орденом генерала Шаймуратова. Награду семье передал заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов.

Алексей Елистратов родился и вырос в Иглинском районе. После срочной службы на Тихоокеанском флоте он вернулся на родину и посвятил почти 25 лет работе в МЧС. За годы службы его неоднократно отмечали ведомственными наградами.

Начальник главного управления МЧС РБ Владимир Горин назвал уход Алексея Елистратова невосполнимой потерей и отметил, что его мужество и самоотверженность навсегда останутся в памяти коллег.

– Алексей всегда был там, где труднее всего, где ждут и надеются, где счет идет на минуты! Дисциплинированный, профессионально подготовленный, технически грамотный специалист – он пользовался большим уважением у коллег. Был настоящей опорой для своей семьи, любящим сыном, мужем и отцом. Каждое действие, каждое его решение было наполнено любовью к Родине и любовью к людям, – вспоминают коллеги.

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