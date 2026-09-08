Прокуроры наказали Гострудинспекцию Башкирии: какие нарушения выявило надзорное ведомство

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За восемь месяцев этого года органы прокуратуры Башкирии добились погашения задолженности по заработной плате перед почти 2500 сотрудниками различных предприятий республики на общую сумму 212 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

За указанный период надзорные мероприятия в сфере оплаты труда выявили более 2 тысяч нарушений. Прокуроры принесли около 460 протестов и внесли свыше 500 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли более 560 должностных лиц, объявили 59 предостережений. В суд направили 76 заявлений, а по материалам прокурорских проверок возбудили 15 уголовных дел.

Одним из крупных эпизодов стала ситуация с компанией «Нефтегазстройсервис» в Нефтекамске. Прокуратура города восстановила трудовые права 700 работников предприятия – им выплатили задержанную зарплату на сумму более 39 миллионов рублей.

Прокуроры Кировского и Ленинского районов Уфы добились погашения долгов по оплате труда перед сотрудниками судоремонтно-судостроительного завода и Центра развития туризма республики. Общая сумма выплат составила около 20 миллионов рублей.

По материалам проверок прокуратур Кировского и Октябрьского районов Уфы возбудили уголовные дела по статье «Невыплата заработной платы» в отношении руководства Уфимского завода металлоконструкций и Башкирской проектной компании – работникам этих предприятий задержали более 9 миллионов рублей.

В 2026 году в прокуратуре республики состоялись два заседания межведомственной рабочей группы. На них обсудили ситуацию с девятью работодателями, суммарный долг которых по зарплате составляет около 75 миллионов рублей. На заседания вызвали руководителей и учредителей этих компаний, конкурсных управляющих, территориальных прокуроров и представителей профильных ведомств.

Помимо этого, прокуратура республики проверила работу Государственной инспекции труда. Проверка выявила нарушения: затягивание сроков расследования несчастных случаев на производстве, отсутствие контроля за исполнением предписаний, несоблюдение процессуальных сроков при рассмотрении административных дел и бездействие при решении вопроса о возбуждении административных производств. По итогам проверки руководителю ведомства внесли представление, трех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.