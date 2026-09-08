Башкирия сократила госдолг: за восемь месяцев он уменьшился до 62,97 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К 1 сентября государственный долг Башкирии сократился до 62,97 млрд рублей – это на 8,5% меньше, чем в начале года. Об этом рассказали в Министерстве финансов республики.

За восемь месяцев регион полностью погасил банковские займы. Долг по ценным бумагам снизился на 7,67 млрд – до 17,87 млрд рублей. При этом объем бюджетных кредитов вырос на 4,6 млрд и составил 36,6 млрд рублей. Госгарантии для поддержки бизнеса увеличились на 460 млн – до 8,48 млрд рублей.

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