В Уфе могут появиться высотки в историческом районе Черниковки: Башкультнаследие согласовало строительство

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В историческом районе уфимской Черниковки разрешили построить жилой комплекс высотой до 12 этажей. Башкультнаследие заключило мировое соглашение с застройщиком «Технология-СП» – Арбитражный суд республики его утвердил.

По условиям соглашения, признано допустимым строительство в квартале улиц Первомайской, Победы, Шумавцова и Маяковского. Основанием стала пояснительная записка эксперта, которую представил застройщик: документ обосновывает возможность новой застройки в границах охраняемой территории.

Конфликт возник после того, как исторический центр Черниковки получил статус «достопримечательного места». Из-за этого «Технология-СП» не могла реализовать проект. В октябре 2025 года компания обратилась в суд с требованием снять охранный статус с двух кварталов и принадлежащих ей объектов на улице Победы, 11а. В итоге стороны урегулировали спор без судебного решения.

Застройщик планирует возвести дом из четырех секций высотой 7-10 этажей. При наличии дополнительного обоснования и согласования с органами охраны наследия этажность может вырасти до 12. Перед началом строительства компании также необходимо получить разрешение у мэрии.

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