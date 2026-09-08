Смертельное ДТП на полевой дороге в Башкирии: водитель «Лады» разбился насмерть

Фото: ГАИ Башкирии

В Гафурийском районе Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла сегодня около 16:40 на полевой дороге между деревнями Бурлы и Курмантау. За рулем Lada 21110 находился 69-летний мужчина – он потерял контроль над автомобилем и врезался в опору линии электропередачи.

От полученных травм водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники ГАИ работают на месте аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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