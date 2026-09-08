Огонь на площади в 53 гектара: в пяти районах Башкирии полыхают лесные пожары

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В пяти районах Башкирии продолжается тушение лесных пожаров, их общая площадь составляет более 53 гектаров. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Пожары фиксируют в Абзелиловском, Белорецком, Зианчуринском, Зилаирском и Учалинском районах. В ликвидации очагов задействованы более 350 человек и 70 единиц спецтехники от муниципалитетов, лесопожарных формирований, МЧС и Госкомитета по ЧС. Также в тушении помогают волонтеры. Большинство пожаров уже локализованы.

Сегодня, по словам Первова, удалось ликвидировать возгорания в лесах Учалинского и Хайбуллинского районов на площади более 54 гектаров, а также 10 ландшафтных пожаров на площади более 126 гектаров.

С начала 2026 года в республике, согласно данным ГК ЧС, произошло 29 лесных пожаров общей площадью свыше 219 гектаров и 279 загораний сухой растительности на площади более 1980 гектаров.

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