В Башкирии хотят запретить в аэропортах таксистов-зазывал: уже представлен соответствующий законопроект

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В Курултай Башкирии внесли законопроект о запрете таксистов-зазывал на территориях аэропортов, автовокзалов и автостанций. Проект закона на заседании комитета Госсобрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию сегодня представил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Петров.

Чиновник рассказал, что в региональном реестре такси зарегистрировано более 26 тысяч транспортных средств, но серьезную угрозу безопасности пассажиров создают нелегальные перевозчики, которые навязывают свои услуги прямо на территории транспортных объектов.

По словам замминистра, водители-зазывалы не проходят ежедневный предрейсовый медосмотр, а их машины избегают регулярного технического контроля. Пассажиры таких поездок остаются незастрахованными и не могут потребовать возврат денег или подвоз до места назначения при поломке машины или отказе водителя продолжать поездку.

Петров отметил, что зазывалы буквально блокируют выход из здания аэропортов и вокзалов, навязывая пассажирам свои услуги. Он подчеркнул, что человек не должен проходить через строй таксистов, чтобы просто выйти из здания после долгой поездки.

Легальные службы такси готовы установить специальные стойки, через которые пассажиры смогут оформлять заказ. Также сохранится возможность вызова машины через мобильные приложения агрегаторов.

Министерство транспорта публиковало похожий законопроект еще в марте для общественного обсуждения. Тогда в ведомстве заявляли, что изменения направлены на снижение количества ДТП с участием такси. В случае принятия поправок депутаты могут ввести административную ответственность для нарушителей запрета.

Похожие меры уже действуют в Московской области – там с августа 2025 года введены штрафы за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах: для граждан – 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20 тысяч, для юридических лиц – 50 тысяч рублей.

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