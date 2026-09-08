Десятки миллионов за вред окружающей среде: с компании из Башкирии через суд взыскали огромный долг

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Башкирии предприятие выплатило более 26 миллионов рублей задолженности за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Проверка выявила, что за 2024 год у организации накопился долг по обязательным платежам за причиненный экологический ущерб. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы. Инстанция удовлетворила требования в полном объеме.

– После вмешательства прокуратуры задолженность погашена, – сообщает надзорное ведомство.

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