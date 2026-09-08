650 граммов веса, 30 см роста: в Уфе выходили малышку с критически низкой массой тела

Фото: Минздрав Башкирии

В Уфе врачи Республиканского клинического перинатального центра выходили девочку, которая появилась на свет раньше срока – на 25-й неделе беременности. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

При рождении малышка весила всего 650 граммов, а ее рост составлял 30 сантиметров. Медики непрерывно контролировали температуру тела, дыхание, сердцебиение и уровень кислорода. В отделении реанимации ребенку проводили искусственную вентиляцию легких, антибактериальную и инфузионную терапию.

Параллельно маме обеспечили постоянный доступ к ребенку. Медики помогли наладить грудное вскармливание и применяли метод контакта «кожа к коже».

Девочка постепенно набирала вес, научилась самостоятельно поддерживать температуру тела и дышать. К выписке ее вес достиг 2688 граммов, а рост – 37 сантиметров.

– Это настоящая победа! Благодарю коллег за то, что помогли малышке и маме пройти этот трудный путь. Это большая работа. И какое счастье сегодня смотреть на фотографию, с которой на нас смотрит уже подросшая счастливая девочка! – заявил Рахматуллин.

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