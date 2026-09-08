Под Уфой в гараже нашли майнинговую ферму: из-за нее ресурсники потеряли два миллиона рублей

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В гараже жителя Уфимского района Башкирии нашли майнинговую ферму с незаконным подключением к электросети. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Проверка в деревне Дорогино показала: оборудование для добычи криптовалюты подключили к счетчику и вмешались в его работу, чтобы занизить показания. За полгода энергоснабжающая компания недосчиталась более двух миллионов рублей.

Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана в крупном размере».

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