«Проявила выдержку и самообладание»: уфимка спасла троих внуков из полыхающего дома

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе пожилая женщина спасла троих внуков из горящего дома. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

ЧП произошло сегодня в одноэтажном жилом доме на улице Сарапульской. Огонь вспыхнул на веранде и быстро начал распространяться на жилые помещения, отрезав основной путь к выходу. В доме в тот момент были бабушка и трое несовершеннолетних. Всего в семье пятеро детей, младшему – три месяца.

Женщина не растерялась. Оценив ситуацию, она открыла окно и передала детей соседям, после чего сама покинула горящий дом. Благодаря ее действиям никто не пострадал.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение на площади 63 квадратных метров. По уточненным данным, в доме был установлен пожарный извещатель, который сработал, как только дым проник внутрь.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС устанавливают причины произошедшего.

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