Мавлиева опять не смогли вернуть в СИЗО: Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию прокуратуры

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 8 сентября, Верховный суд Башкирии отказал прокуратуре в аресте экс-главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом «КП-Уфа» рассказал адвокат бывшего экс-мэра Марат Самойлов.

– Суд критически отнесся с доводам апелляционного представления прокуратуры рб, которая просила избрать в отношении мавлиева меру пресечения в виде заключения под стражу. В итоге суд отказал в удовлетворении данного ходатайства. В настоящее время в отношении мавлиева не применяются меры пресечения, – заявил адвокат.

Напомним, 26 августа Советский районный суд Уфы принял решение по мере пресечения бывшему градоначальнику, который находится под следствием из-за обвинений в коррупции. Следственный комитет при поддержке прокуратуры ходатайствовал о заключении Мавлиева под стражу, однако суд после двухдневного заседания оставил его на свободе. Ранее ему был предписан запрет определенных действий: нахождение дома в ночное время, запрет пользоваться интернетом и общаться с фигурантами уголовного дела.

Мавлиева задержали 28 апреля. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и получении взяток. По версии следствия, экс-мэр отчуждал участок в 1,3 тыс. кв. м в санатории «Радуга» через подчиненных, собрал 30 млн рублей с рекламных агентств в качестве «пожертвований», из которых 21 млн ушел на автомобиль для личных и служебных поездок, а также получил 10 млн рублей от девелопера за покровительство при сдаче многоквартирного дома.

Вину Мавлиев отрицает. 14 июля решением Горсовета Уфы он был отправлен в отставку, но через суд добился восстановления. Апелляция в вышестоящей инстанции отменила этот вердикт.

Сейчас кресло градоначальника занимает Рустам Шарипов, чью кандидатуру поддержал глава Башкирии Радий Хабиров.

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