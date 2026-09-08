Более 9 тысяч заболеваний впервые выявили в Башкирии

В Башкирии выявили тысячи заболеваний. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала проведения акции «Здоровая республика - здоровый регион» в Башкирии врачи впервые выявили у жителей 9462 заболевания. Обследования проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

За время акции специалисты провели 179 573 приема и 48 092 обследования, среди которых 23 768 флюорографий, 14 115 маммографий и 10 209 УЗИ.

У 3766 жителей заподозрили социально значимые заболевания. В том числе врачи выявили 192 случая, которые могут свидетельствовать о злокачественных новообразованиях. Еще у 2938 человек обнаружили заболевания, связанные с повышенным артериальным давлением, а у 636 - сахарный диабет.

Также специалисты зафиксировали у жителей республики повышенный уровень глюкозы в крови - у 2676 человек, холестерина - у 4120. Повышенное давление обнаружили у 6776 пациентов, избыточный вес - у 7124.

Всех жителей, у которых обнаружили заболевания или возникли подозрения на них, направили на дополнительное обследование. После уточнения диагноза пациентам назначают необходимое лечение.

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