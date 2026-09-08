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НовостиОбщество8 сентября 2026 9:30

Туман, дождь и сильный ветер: жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

В Башкирии ожидаются туман и порывистый ветер до 20 м/с
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На востоке Башкирии сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Башкирии сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие сутки в Башкирии ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, днем возможны грозы. Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы усилятся до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха составит +7...+12 градусов, по востоку республики будет прохладнее - до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+19 градусов.

Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман, видимость может составить 500 метров и менее. В отдельных юго-восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Уфе с 20:00 8 сентября до 20:00 9 сентября существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит +7...+9 градусов, днем - +17...+19 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы достигнут 15-20 м/с.

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