Пьяный житель Башкирии бросил кирпичи в участковых

В Чишминском районе мужчина не подчинился участковым и бросил в них кирпичи. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Чишминском районе 34-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно за применение насилия в отношении сотрудников полиции.

Как установил суд, в мае этого года двое участковых приехали в частный сектор после сообщения о скандале. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина отказался выполнять законные требования полицейских и бросил в их сторону несколько кирпичей.

Подсудимый признал вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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