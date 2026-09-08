В аэропорту Уфы резко выросло число нарушений при провозе наличных

В Башкирии выросло число попыток незаконно вывезти наличные за границу. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За восемь месяцев 2026 года в аэропорту «Уфа» таможенники выявили 48 нарушений при вывозе наличных денег. Это на 71,4% больше, чем за тот же период прошлого года, когда было зарегистрировано 28 таких случаев.

Общая сумма незадекларированных средств превысила 6,8 млн рублей. Чаще всего пассажиры пытались вывезти рубли, доллары и евро в Узбекистан и Таджикистан. Самую крупную сумму обнаружили у пассажира рейса Уфа - Ташкент, который вез 20 тысяч долларов - вдвое больше разрешенного без декларации лимита.

Без декларации через границу можно провозить наличные на сумму до 10 тысяч долларов в эквиваленте. При сумме свыше 100 тысяч долларов потребуются документы о происхождении денег.

За нарушение правил предусмотрен штраф от половины до двукратного размера незадекларированной суммы либо ее конфискация. При вывозе наличных на сумму свыше 30 тысяч долларов может наступить уголовная ответственность за контрабанду денежных средств.

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