После вмешательства прокуратуры в Башкирии начали взыскивать долг с пенсионера

Пристав не исполнял решение о взыскании больше двух лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском после вмешательства прокуратуры с дохода пенсионера начали ежемесячно удерживать деньги в пользу взыскателя.

Проверка показала, что судебный пристав более двух лет не направлял постановление об удержании средств из дохода должника, несмотря на неоднократные обращения местного жителя. Прокуратура внесла представление руководителю ведомства, а сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

После этого необходимый документ все же вынесли и приняли к исполнению. Теперь задолженность ежемесячно взыскивается с дохода пенсионера в пользу взыскателя.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.