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НовостиОбщество8 сентября 2026 8:00

После вмешательства прокуратуры в Башкирии начали взыскивать долг с пенсионера

В Башкирии пристав более двух лет не взыскивал долг с пенсионера
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пристав не исполнял решение о взыскании больше двух лет.

Пристав не исполнял решение о взыскании больше двух лет.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском после вмешательства прокуратуры с дохода пенсионера начали ежемесячно удерживать деньги в пользу взыскателя.

Проверка показала, что судебный пристав более двух лет не направлял постановление об удержании средств из дохода должника, несмотря на неоднократные обращения местного жителя. Прокуратура внесла представление руководителю ведомства, а сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

После этого необходимый документ все же вынесли и приняли к исполнению. Теперь задолженность ежемесячно взыскивается с дохода пенсионера в пользу взыскателя.

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