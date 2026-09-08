Спасатели Уфы сняли пятилетнего мальчика с окна шестого этажа

В Уфе спасатели предотвратили падение пятилетнего ребенка с шестого этажа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе спасатели сняли пятилетнего мальчика с окна квартиры на шестом этаже. Случай произошел ночью на улице Степана Кувыкина.

Сообщение о ребенке у открытого окна поступило в ЕДДС города. Спасатели поднялись на крышу с альпинистским снаряжением, после чего спустились в квартиру и забрали мальчика, не дав ему упасть.

В момент инцидента взрослых в квартире не было, а в соседней комнате спала 15-летняя сестра ребенка, которая не заметила, как младший брат оказался на окне.

Как рассказали в УГЗ, мальчик не пострадал и его передали сотрудникам полиции. Спасатели призвали родителей устанавливать на окнах детские замки и блокираторы и не оставлять маленьких детей без присмотра взрослых.

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