В Башкирии с 8 сентября ограничат посещение лесов

В 13 лесничествах Башкирии ввели ограничения на посещение лесов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 по 28 сентября в 13 лесничествах Башкирии ограничат пребывание граждан в лесах и въезд туда на транспорте. Причиной стало повышение класса пожарной опасности.

Ограничения будут действовать в Абзелиловском, Авзянском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском, Инзерском, Кананикольском, Кугарчинском, Тирлянском, Учалинском и Хайбуллинском лесничествах.

Запрет распространяется на всех, в том числе туристов и охотников. Исключение сделано для тех, кто занимается охраной, защитой и воспроизводством лесов в рамках действующих договоров.

На период ограничений в лесах усилят контроль, а патрульно-маневренные группы будут круглосуточно следить за территориями лесного фонда. При ухудшении ситуации срок действия режима могут продлить.

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