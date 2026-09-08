Льготникам Башкирии дали время до 1 октября на выбор соцуслуг

В Башкирии напомнили льготникам о сроках выбора соцуслуг на 2027 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 22 тысяч жителей Башкирии с начала года изменили способ получения набора социальных услуг. Те, кто хочет поменять формат на 2027 год, могут подать заявление до 1 октября.

В республике проживает более 354 тысяч федеральных льготников - среди них люди с инвалидностью, дети-инвалиды, ветераны и другие категории граждан. Более 38% получают социальные услуги в натуральной форме: лекарства, санаторные путевки и бесплатный проезд. Остальным предоставляется денежный эквивалент.

Если нынешний вариант устраивает, подавать заявление не нужно - он автоматически сохранится на следующий год. При этом льготник может выбрать отдельные услуги, а за остальные получать денежную выплату.

В 2026 году стоимость полного набора социальных услуг составляет 1825,25 рубля в месяц. На лекарства приходится 1405,85 рубля, на санаторно-курортное лечение - 217,48 рубля, на бесплатный проезд - 201,92 рубля.

Изменить способ получения соцуслуг можно через «Госуслуги», МФЦ или отделение Социального фонда по месту жительства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.