В Башкирии за полгода подорожали автомобильные шины

Башкирия оказалась среди регионов, где шины дорожают. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за полгода средняя цена автомобильной шины выросла на 1,3%. Такие данные приводит Росстат.

Если в январе одна шина в республике стоила в среднем 4 654 рубля, то в июле ее цена достигла 4 716 рублей. При этом в целом по России и Приволжскому федеральному округу шины, наоборот, подешевели. В ПФО средняя стоимость снизилась с 5 082 до 5 036 рублей, или на 0,9%. По стране цена упала с 5 463 до 5 419 рублей - на 0,8%.

Несмотря на рост, в Башкирии автомобильные шины остаются дешевле, чем в среднем по России и ПФО. Самые дорогие шины в июле продавались в Ненецком автономном округе - в среднем по 10 831 рублю, а самые дешевые - в Дагестане, где цена составляла 3 351 рубль.

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