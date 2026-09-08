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НовостиОбщество8 сентября 2026 5:30

В Башкирии 41 работнику не выплатили больше 1,1 млн рублей

Охранная организация задолжала работникам в Башкирии больше миллиона рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
После прокурорской проверки в Башкирии возбудили дело о невыплате зарплаты.

После прокурорской проверки в Башкирии возбудили дело о невыплате зарплаты.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ишимбайском районе возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы 41 работнику охранной организации. Общая сумма задолженности за апрель-июнь 2026 года превысила 1,1 млн рублей.

Нарушение выявила Ишимбайская межрайонная прокуратура во время проверки исполнения трудового законодательства. Материалы передали в следственные органы, после чего было возбуждено дело.

Ранее после вмешательства прокуратуры через суд удалось установить трудовые отношения с сотрудниками и взыскать в их пользу задолженность по зарплате. Сейчас расследование уголовного дела и восстановление прав работников остаются на контроле прокуратуры.

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