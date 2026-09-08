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НовостиПроисшествия8 сентября 2026 4:59

В Уфе 17-летний подросток на «Иж Ода» влетел в разделительное ограждение

Госавтоинспекция Уфы выясняет обстоятельства аварии с двумя несовершеннолетними
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе подросток устроил ДТП на «Иж Ода», пострадал его пассажир.

В Уфе подросток устроил ДТП на «Иж Ода», пострадал его пассажир.

В Уфе в ДТП пострадали два несовершеннолетних. Авария произошла накануне около 22:00 на улице Генерала Рыленко.

По предварительным данным, 17-летний подросток за рулем «Иж Ода» ехал со стороны улицы Сочинской в направлении улицы Пугачева, но не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. В результате аварии травмы получили сам несовершеннолетний водитель и его пассажир. Оба были доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция Уфы напомнила родителям, что несовершеннолетним запрещено управлять автомобилями и мототранспортом, и призвала не допускать детей к ключам от транспорта.

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