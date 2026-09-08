Познакомились ночью, а она уехала на его машине: в Уфе 31-летнюю женщину будут судить за угон автомобиля знакомого

Уфимка решила доехать домой на чужой машине и оказалась под следствием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед судом предстанет 31-летняя местная жительница, которую обвиняют в угоне автомобиля. Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.

По версии следствия, в июле ночью мужчина предложил случайной знакомой подвезти ее до дома. Оказавшись одна в салоне, женщина пересела на водительское место и уехала на автомобиле.

Машину она оставила недалеко от своего дома, где ее позже обнаружили сотрудники полиции. Женщина признала свою вину.

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