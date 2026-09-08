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НовостиПроисшествия8 сентября 2026 4:00

Три лесных пожара вспыхнули в двух районах Башкирии

В Зианчуринском и Учалинском районах тушили лесные пожары
Дарья КИНЗИКЕЕВА
С начала года в Башкирии произошло 28 лесных пожаров.

С начала года в Башкирии произошло 28 лесных пожаров.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали три лесных пожара - два в Зианчуринском и Учалинском районах. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Также за сутки произошло 10 возгораний сухой растительности. Их зафиксировали в Абзелиловском, Баймакском, Стерлитамакском, Учалинском и Хайбуллинском районах, а также в Мелеузе.

С начала 2026 года в Башкирии произошло 28 лесных пожаров общей площадью более 219 гектаров. За этот же период зарегистрировали 279 возгораний сухой растительности, которые охватили более 1980 гектаров.

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