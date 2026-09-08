В двух городах Башкирии выявили высокий уровень загрязнения воздуха

Салават и Стерлитамак попали в зону высокого загрязнения воздуха. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле 2026 года высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксировали в Стерлитамаке и Салавате. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Башкирского УГМС.

В Стерлитамаке за месяц зарегистрировали 44 случая превышения допустимых норм. Чаще всего речь шла об этилбензоле, изопропилбензоле и формальдегиде.

В Салавате зафиксировали 29 превышений, причем 23 из них пришлись на этилбензол.

В Уфе уровень загрязнения оценили как повышенный. Здесь выявили 33 случая превышения нормативов: 17 - по этилбензолу, шесть - по изопропилбензолу и пять - по сероводороду.

В Благовещенске и Туймазах ситуация оказалась спокойнее - уровень загрязнения воздуха оценили как низкий, превышений допустимых норм не обнаружили.

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