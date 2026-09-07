«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» на выезде со счетом 4:0

«Салават Юлаев» одержал крупную победу над «Авангардом». Фото: ХК «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Авангард» на выезде в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ - 4:0.

Омичи активнее начали встречу и создали несколько опасных моментов, однако Семен Вязовой надежно сыграл в воротах. Во втором периоде уфимцы перехватили инициативу и на 33-й минуте открыли счет в большинстве: Александр Алексеев бросил от синей линии, а Джек Родуолд подставил клюшку и переправил шайбу в ворота.

Спустя чуть больше минуты «Салават Юлаев» удвоил преимущество. Александр Жаровский сделал прострел на пятак, откуда Никита Щербаков в одно касание отправил шайбу мимо Никиты Серебрякова. Для Щербакова этот гол стал первым в КХЛ.

В третьем периоде «Авангард» пытался сократить отставание, но Вязовой продолжал выручать команду. В концовке хозяева сняли вратаря, чем воспользовался Вадим Шипачев, отправивший шайбу в дальний верхний угол и забросивший свой первый гол за «Салават Юлаев».

Менее чем через минуту Никита Зоркин перехватил шайбу и вывел Ярослава Цулыгина на пустые ворота. Защитник установил окончательный счет - 4:0 в пользу уфимцев.

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