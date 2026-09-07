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НовостиОбщество7 сентября 2026 16:21

В Уфе зафиксировали загрязнение воздуха изопрепилбензолом

В воздухе Уфы обнаружили превышение нормы токсичного вещества
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На улице Гафури нашли токсичное вещество.

На улице Гафури нашли токсичное вещество.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 6 сентября зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

В 13:00 на улице Гафури, 101, концентрация изопрепилбензола превышала установленную норму в 1,4 раза.

По остальным контролируемым загрязняющим веществам превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировали.

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