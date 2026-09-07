В Башкирии расширили список детей, которым положено бесплатное питание в школе

В Башкирии изменили порядок бесплатного питания для детей участников СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С сентября в Башкирии расширили круг школьников, которые могут получать бесплатное питание за счет бюджета. Новые правила распространяются на детей участников специальной военной операции, независимо от того, где был заключен контракт. Главное условие - ребенок должен жить в республике.

Теперь право на бесплатное питание есть не только у родных детей участников СВО, но и у усыновленных детей, а также у детей, находящихся под опекой или попечительством. Меру поддержки распространили и на детей, которые находились на иждивении участника СВО на момент его гибели.

При этом изменился и формат питания. Если раньше школьники из семей участников СВО получали двухразовое питание, теперь его предоставляют один раз в день в учебные дни.

Для детей погибших участников СВО бесплатное питание сохраняется до окончания обучения в школе. Для детей действующих участников оно предоставляется до конца года, следующего за годом завершения СВО.

Получить меру поддержки можно, подав заявление в школе, через МФЦ или на «Госуслугах». Решение должны принять в течение одного рабочего дня после получения необходимых документов.

Право на бесплатное питание также имеют дети участников боевых действий в составе Вооруженных Сил ДНР и Народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 года, военнослужащих, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, участников СВО, ставших инвалидами вследствие ранения или заболевания, погибших и безвестно отсутствующих участников СВО.

Часть документов родителям предоставлять не придется, так как школа сможет запросить необходимые сведения самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.