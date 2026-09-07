Башкирский язык выбрали 156 тысяч школьников республики

В Башкирии назвали число школьников, изучающих родные языки. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии более 196 тысяч школьников изучают языки народов России в качестве отдельных предметов. Такие данные привели статистики республики накануне Дня языков народов России, который отмечается 8 сентября.

Больше всего школьников выбрали башкирский язык - 156,2 тысячи человек. Татарский изучают 34,3 тысячи учащихся, марийский - 2,9 тысячи, чувашский - 2,2 тысячи. Удмуртский язык в качестве отдельного предмета изучают 595 школьников.

Основным языком обучения в школах и детских садах остается русский, однако учебные планы позволяют детям изучать и другие языки народов России.

Языковое разнообразие учитывают и в дошкольном образовании. К концу 2025 года в детских садах Башкирии воспитывались 186,2 тысячи детей. На русском языке занимались 169,8 тысячи воспитанников, или 91,2%. Группы с обучением на башкирском посещали 18,8 тысячи детей, на татарском - 1,9 тысячи. Еще более 200 малышей занимались в группах на чувашском и удмуртском языках.

Сохранять языковое многообразие помогают и библиотеки. К концу 2025 года в Башкирии работали 1559 библиотек, а их фонд литературы на языках народов России, кроме русского, насчитывал 5,3 млн экземпляров. Это 20,6% всего библиотечного фонда республики.

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