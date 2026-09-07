Жителей Башкирии отметили государственными наградами президента России

Почетную грамоту президента получил сотрудник правительства Башкирии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Башкирии и коллектив Уфимского федерального исследовательского центра РАН получили государственные награды и благодарности президента России.

Почетной грамотой президента за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден Ильдар Хайбуллин - заведующий отделом департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта правительства Башкирии.

Благодарность президента объявлена Ильясу Гарееву - руководителю отдела ООО «Промышленно-строительная компания» Башкирии.

Также благодарность объявлена коллективу ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

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