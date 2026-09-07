Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2026 15:00

В Башкирии расширили список работников образования, которым оплатят санаторное лечение

Директоров школ Башкирии включили в программу санаторно-курортного лечения
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии директора школ получили право на бюджетное санаторное лечение.

В Башкирии директора школ получили право на бюджетное санаторное лечение.

Фото: Анна МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии расширили круг работников образования, которые могут получить санаторно-курортное лечение за счет бюджета. Теперь такой возможностью смогут воспользоваться не только педагоги, но и руководители образовательных организаций.

Изменились и требования к документам. Справки и выписки, необходимые для получения путевки, должны быть выданы не ранее чем за год до подачи документов.

Для сертификатов, выданных начиная с 2027 года, срок действия составит шесть месяцев с даты выдачи, но в любом случае не позднее 1 декабря текущего года. Если воспользоваться льготой не получается, сертификат нужно вернуть организации, которая его выдала, не позднее чем за 15 дней до окончания срока действия.

Также уточняется, что получатель сертификата не должен иметь задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.