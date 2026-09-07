В Башкирии расширили список работников образования, которым оплатят санаторное лечение

В Башкирии директора школ получили право на бюджетное санаторное лечение. Фото: Анна МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии расширили круг работников образования, которые могут получить санаторно-курортное лечение за счет бюджета. Теперь такой возможностью смогут воспользоваться не только педагоги, но и руководители образовательных организаций.

Изменились и требования к документам. Справки и выписки, необходимые для получения путевки, должны быть выданы не ранее чем за год до подачи документов.

Для сертификатов, выданных начиная с 2027 года, срок действия составит шесть месяцев с даты выдачи, но в любом случае не позднее 1 декабря текущего года. Если воспользоваться льготой не получается, сертификат нужно вернуть организации, которая его выдала, не позднее чем за 15 дней до окончания срока действия.

Также уточняется, что получатель сертификата не должен иметь задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам.

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