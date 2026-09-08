В Башкирии потеплеет до +27, но регион накроют дожди и грозы

В Башкирии за три дня резко изменится погода. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди, усиление ветра и постепенное похолодание.

8 сентября местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Южный и юго-восточный ветер будет умеренным, местами его порывы усилятся. Воздух прогреется до +22...+27 градусов.

9 сентября дожди ожидаются местами. Ветер останется южным, умеренным, с отдельными сильными порывами. Ночью температура составит +6...+11 градусов, днем будет +16...+21.

10 сентября снова местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет умеренным, южным. Ночью ожидается +4...+9 градусов, днем столбики термометров покажут +14...+19.

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