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НовостиПроисшествия7 сентября 2026 14:30

«Срезала путь» и увязла: в Уфе спасатели вытащили пенсионерку из болота

В Уфе женщина решила срезать путь и угодила в болото
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пенсионерка отправилась в сад и забрела в болото в Уфе.

Пенсионерка отправилась в сад и забрела в болото в Уфе.

75-летняя жительница Уфы отправилась утром в свой сад, но решила немного сократить путь и оказалась в болоте. Самостоятельно выбраться женщина не смогла, сообщили в Управлении гражданской защиты города.

На помощь пенсионерке выехали спасатели. Они быстро нашли женщину и аккуратно вывели ее из болотистой местности на сухую дорогу.

Медицинская помощь 75-летней уфимке не понадобилась. Она отделалась испугом и промокшими ногами.

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