Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 сентября 2026 14:00

В Башкирии мужчину осудили за хранение более 170 граммов пороха

В доме жителя Башкирии нашли банку с порохом
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жителя Балтачевского района осудили за незаконное хранение пороха.

Жителя Балтачевского района осудили за незаконное хранение пороха.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Балтачевского района Башкирии признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ. У мужчины дома обнаружили металлическую банку со смесью пороха общей массой более 170 граммов.

Находку сделали в июле 2026 года во время обыска, который проводился на основании решения суда. Мужчина признал свою вину.

Балтачевский межрайонный суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф 10 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.