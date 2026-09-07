В Башкирии мужчину осудили за хранение более 170 граммов пороха

Жителя Балтачевского района осудили за незаконное хранение пороха. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Балтачевского района Башкирии признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ. У мужчины дома обнаружили металлическую банку со смесью пороха общей массой более 170 граммов.

Находку сделали в июле 2026 года во время обыска, который проводился на основании решения суда. Мужчина признал свою вину.

Балтачевский межрайонный суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф 10 тысяч рублей.

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