В Башкирии началась прививочная кампания против гриппа

В Башкирии обновили вакцины от гриппа перед новым эпидсезоном. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии стартовала сезонная вакцинация против гриппа. Прививочная кампания началась по всей России, так как препараты уже поступили в регионы.

В этом сезоне планируется охватить вакцинацией до 60% населения страны, а среди людей из групп риска - не менее 75%. В Минздраве Башкирии сообщили, что в первую очередь вакцина будет предназначена для детей и жителей старше 60 лет.

В этом году состав вакцин обновили с учетом новых разновидностей вируса. Препараты должны обеспечивать защиту от двух типов вируса А - «Миссури» и «Дарвин», а также типа B - «Токио».

Врачи рекомендуют пройти вакцинацию до конца октября, чтобы организм успел сформировать иммунную защиту до активного распространения инфекции. После прививки защита сохраняется примерно 8-12 месяцев.

Сделать прививку жители Башкирии могут по месту регистрации или прикрепления. Записаться на вакцинацию можно через «Госуслуги», по телефону горячей линии 122 или обратившись к участковому терапевту.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.