В Уфе дропперу придется вернуть более 5 млн рублей жертве мошенников

Дроппер из Калмыкии должен вернуть уфимке более 5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У 69-летней жительницы Уфы мошенники похитили более 5 млн рублей. Вернуть деньги женщине удалось взыскать через суд с человека, на чей банковский счет они поступили.

Как установила прокуратура Демского района Уфы, с ноября по декабрь 2024 года пенсионерке звонили неизвестные, представлявшиеся менеджерами инвестиционной площадки. Под предлогом заработка в интернете они убедили женщину перевести свои сбережения.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Расследование установило, что похищенные деньги поступили на счет 39-летнего жителя Калмыкии, который передал свои банковские данные злоумышленникам.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с мужчины незаконно полученные средства. Суд удовлетворил иск в полном объеме. В обеспечительных целях на его счет наложили арест.

Исполнение решения суда остается на контроле прокуратуры.

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