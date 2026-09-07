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НовостиПроисшествия7 сентября 2026 13:00

В Уфе дропперу придется вернуть более 5 млн рублей жертве мошенников

Суд взыскал с жителя Калмыкии более 5 млн рублей в пользу пенсионерки из Уфы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дроппер из Калмыкии должен вернуть уфимке более 5 млн рублей.

Дроппер из Калмыкии должен вернуть уфимке более 5 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У 69-летней жительницы Уфы мошенники похитили более 5 млн рублей. Вернуть деньги женщине удалось взыскать через суд с человека, на чей банковский счет они поступили.

Как установила прокуратура Демского района Уфы, с ноября по декабрь 2024 года пенсионерке звонили неизвестные, представлявшиеся менеджерами инвестиционной площадки. Под предлогом заработка в интернете они убедили женщину перевести свои сбережения.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Расследование установило, что похищенные деньги поступили на счет 39-летнего жителя Калмыкии, который передал свои банковские данные злоумышленникам.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с мужчины незаконно полученные средства. Суд удовлетворил иск в полном объеме. В обеспечительных целях на его счет наложили арест.

Исполнение решения суда остается на контроле прокуратуры.

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