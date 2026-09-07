Вывески в Башкирии должны быть на русском и башкирском языках

В Башкирии объяснили, как правильно оформлять вывески на двух языках. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии разработали методические рекомендации по оформлению публичной информации на русском и башкирском языках. Новые требования касаются вывесок, табличек, указателей и официальных документов.

Информация должна дублироваться на двух государственных языках республики. При этом версии на русском и башкирском должны соответствовать друг другу по содержанию и объему. Сокращать текст при переводе или делать его упрощенным не рекомендуется.

Есть требования и к оформлению. Размер и цвет букв, шрифт и контрастность текста на обоих языках должны быть одинаковыми. Если надпись размещена горизонтально, башкирский вариант должен находиться слева, а русский - справа. При вертикальном расположении башкирский текст размещается сверху, русский - снизу.

Отдельно в документе обращают внимание на использование башкирского алфавита. Буквы ә, ө, ү, ҫ, ҙ, һ, ҡ, ғ и ң должны писаться правильно. Ошибки в их написании рассматриваются как грубое нарушение требований законодательства о языках народов Башкирии.

При подготовке текстов специалисты также советуют не пользоваться автоматическими переводчиками. Для перевода рекомендуется обращаться к профессиональным лингвистам. При возникновении вопросов можно получить консультацию в Институте башкирской энциклопедии Академии наук Башкортостана или через АИС «БашПеревод».

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