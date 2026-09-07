Работникам уфимской компании вернули более 3 млн рублей долгов по зарплате

В Уфе компания пять месяцев не выплачивала зарплату 14 сотрудникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 14 сотрудников одной из компаний несколько месяцев не получали зарплату. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 3 млн рублей.

Нарушения выявила прокуратура Кировского района города. Проверка показала, что долг перед сотрудниками организации копился с января по май 2026 года. После этого руководителю компании внесли представление, а также по постановлению прокуратуры юридическое лицо привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

Чтобы добиться выплаты заработанных денег, надзорное ведомство также обратилось в суд. С компании взыскали всю сумму задолженности перед сотрудниками.

В результате организация полностью рассчиталась со всеми 14 работниками и погасила долг по заработной плате.

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