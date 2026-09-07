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НовостиОбщество7 сентября 2026 11:29

Группа AY YOLA из Башкирии стала хедлайнером закрытия Всемирных игр кочевников

AY YOLA выступила на закрытии Всемирных игр кочевников в Кыргызстане
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Группа AY YOLA выступила на международной сцене в Кыргызстане.

Группа AY YOLA выступила на международной сцене в Кыргызстане.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башкирская группа AY YOLA выступила на церемонии закрытия Всемирных игр кочевников в Кыргызстане. Для музыкантов эта поездка стала особенно символичной, так как в этом году они также стали амбассадорами мероприятия.

Артисты отметили, что игры объединили представителей разных народов, их культуру, традиции и спорт. Музыканты признались, что были рады стать частью масштабного международного события и выступить на церемонии закрытия.

Кроме того, AY YOLA анонсировала новую песню «Аманат». В композиции прозвучат имена великих эпосов народов мира, среди которых будет и кыргызский эпос «Манас».

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