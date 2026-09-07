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НовостиОбщество7 сентября 2026 11:00

В Башкирии спасатели вывели из леса заблудившихся грибников

Супруги из Башкирии заблудились во время поездки за грибами
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Супруги-грибники из Башкирии заблудились в лесу.

Супруги-грибники из Башкирии заблудились в лесу.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Супружеская пара заблудилась в лесу в окрестностях села Кандры в Башкирии. Утром супруги на личном автомобиле приехали из села Николаевка за грибами, однако тихая лесная поездка закончилась необходимостью обращаться за помощью к спасателям.

Грибов супруги не нашли и в какой-то момент потеряли дорогу обратно. Они связались с экстренными службами и передали спасателям свои координаты.

По полученным данным специалисты установили местоположение пары, после чего вывели супругов из леса к месту, где оставался их автомобиль.

Уточняется, что медицинская помощь никому из них не потребовалась.

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