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НовостиОбщество7 сентября 2026 10:29

Квартиру за 10 млн рублей выиграл участник лотереи из Башкирии

Житель Башкирии выиграл квартиру за 10 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Житель Башкирии стал обладателем квартиры за 10 миллионов рублей.

Житель Башкирии стал обладателем квартиры за 10 миллионов рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Башкирии выиграл квартиру стоимостью 10 млн рублей в первом осеннем розыгрыше лотереи. Счастливый билет участник приобрел в точке продаж в селе Раевский.

Всего в рамках тиража разыграли десять квартир стоимостью по 10 млн рублей. Среди победителей оказались жители сразу пяти регионов России. Так, две квартиры достались участникам из Москвы, еще три выиграли жители Московской области. Три счастливчика оказались из Свердловской области. По одному выигрышу пришлось на Башкирию и Томскую область.

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