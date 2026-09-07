«Ситуация требовала немедленных действий»: отец и сын спасли пассажира во время полета до Египта

Фото: Минздрав Башкирии

Два врача из Белорецкой центральной районной клинической больницы спасли пассажира на борту самолета, следовавшего в Хургаду. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел через полтора часа после вылета из Уфы. У 56-летнего мужчины резко упало давление до 85/45 мм рт. ст., пульс замедлился до 46 ударов в минуту, он начал терять сознание. Ситуация была критической – до ближайшего аэропорта для экстренной посадки оставалось как минимум 2,5 часа.

На помощь пришли пассажиры – отец и сын Гариповы. Альберт Львович, врач с 35-летним стажем, и его сын Айгиз Альбертович, травматолог-ортопед, быстро оценили состояние больного и оказали экстренную помощь.

Медики провели рядом с пациентом все три с половиной часа до посадки в Хургаде, непрерывно контролируя его состояние. Благодаря профессиональным действиям врачей удалось избежать трагедии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.